Новый посол Турции в Туркменистане провел пресс-конференцию

Новый посол Турции в Туркменистане Ахмет Демирок провел пресс-конференцию. Дипломат отметил стремительно развивающийся характер отношений между Туркменистаном и Турцией, основанных на общности истории, языка, религии и культуры.

По его словам, за последние четыре года объем торговли между Туркменистаном и Турцией вырос в три раза. Так, в 2022 году товарооборот составлял 2,1 миллиарда долларов, а за 11 месяцев 2023 года объем двусторонней торговли достиг 2,5 миллиарда долларов.

Также турецкий полпред отметил, что с момента обретения Туркменистаном независимости турецкие компании реализовали в стране около 1080 проектов на сумму более 50 миллиардов долларов. Он подчеркнул, что турецкие компании построили в Туркменистане важные инфраструктурные проекты, в числе которых электростанции, ЛЭП, автомагистрали, жилье, торговые центры, общественные здания, гостиницы, фабрики, каналы, больницы, порты и другие объекты.

«2023 год в этом смысле оказался успешным. В 2023 году турецкие компании осуществили 7 проектов на сумму 3,2 миллиарда долларов», – отметил Ахмет Демирок. Он также подчеркнул, что с учетом проектов, начатых в предыдущие годы, в настоящее время турецкими компаниями реализуется 21 проект на сумму в 4,4 миллиарда долларов.

«Хотели бы видеть турецкие компании в таких проектах, как второй этап возведения «умного» города Аркадага и «Ашхабад-сити» реализация которых может начаться в ближайшем будущем», – добавил турецкий посол.

© TURKMENISTAN.RU, 2024