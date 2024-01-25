Туркменистан и Япония обсудили партнерство в цифровизации, на транспорте и в межпарламентской сфере

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов в ходе рабочего визита в Токио встретился с министром цифровых дел Японии Таро Коно. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области цифровой инфраструктуры, цифровизации экономики, кибербезопасности, искусственного интеллекта, Интернета, подготовки кадров и актуализации законодательной базы.

Кроме того, делегация Туркменистана провела встречи с представителями Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии. В ходе этих переговоров были рассмотрены перспективы туркменско-японского взаимодействия в транспортно-логистической и коммуникационной сферах.

Также глава МИД Туркменистана Рашид Мередова встретился с японскими депутатами во главе с председателем Японо-туркменской межпарламентской группы дружбы, членом Палаты представителей парламента Японии Тошиаки Эндо. В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития двустороннего межпарламентского партнерства. В частности, стороны договорились организовать в первой половине 2024 года визиты спикера Меджлиса (парламента) Туркменистана в Токио и японских парламентариев в Ашхабад.

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