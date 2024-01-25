Посетителям Ашхабадского зоопарка показали полугодовалого котенка леопарда

Посетителям Ашхабадского зоопарка впервые показали полугодовалого котенка переднеазиатского леопарда по кличке Дурсун.

Малышка родилась еще летом, и все это время находилась под бдительным присмотром своей мамы – самки леопарда по кличке Майя и работников зоопарка. Майя и Дурсун живут в специально оборудованном вольере, а персонал создал все условия для роста и развития котенка. Малышка уже ест мясо, но от молока матери пока не отказывается.

Всего в зоопарке содержатся четыре взрослых особи переднеазиатского леопарда.

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