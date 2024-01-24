В Токио состоялась презентация книги председателя Халк Маслахаты Туркменистана на японском языке

В Университете Цукуба в Токио состоялась презентация книги национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова «Продолжение смысла моей жизни» на японском языке.

Участие в презентации приняли руководители Инженерно-технологического университета Туркменистана имени Огузхана и Института международных отношений МИД Туркменистана, находящиеся в Токио с рабочим визитом, а также профессорско-преподавательский состав и студенты Университета Цукуба, представители научных кругов Японии и туркменские студенты, обучающиеся в Японии.

Выступившие на презентации отметили актуальность книги председателя Халк Маслахаты Туркменистана, в которой уделяется особое внимание истории и духовным ценностям туркменского народа, а также современным достижениям Туркменистана. Особое внимание было уделено главе книги, получившей название «Хороший человек не забывается», в которой раскрывается выдающаяся роль в укреплении туркменско-японских дружественных связей бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

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