Глава МИД Туркменистана провел в Японии серию переговоров

Делегация Туркменистана во главе с вице-премьером, министром иностранных дел страны Рашидом Мередовым в ходе рабочего визита в Японию провела серию переговоров.

Так, глава туркменского внешнеполитического ведомства встретился в Токио с Генеральным секретарем Кабинета министров Японии Ёшимаси Хаяши. Стороны обсудили вопросы развития двустороннего партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Собеседники также обсудили вопросы организации первого саммита глав государств Диалога «Центральная Азия + Япония».

Глава МИД Туркменистана встретился с министром экономики, торговли и промышленности Японии Кен Сайто, в ходе которой стороны выразили нацеленность на укрепление торгово-экономических связей между Туркменистаном и Японией. Особое внимание было уделено проведению очередного министерского диалога по энергетической экономике в рамках Диалога «Центральная Азия + Япония», внедрению системы электронной коммерции, совместной работе по технологиям производства и транспортировки водорода.

По итогам встречи были подписаны: меморандум о сотрудничестве в реализации энергетических переходов, меморандум о взаимопонимании в проектировании и строительство «под ключ» второго комплекса на базе действующего завода по производству бензина из газа в Ахалском велаяте (области), меморандум о взаимопонимании в осуществлении технических услуг и обеспечении завода «Марыкарбамид» для вывода на проектную мощность и меморандум о взаимопонимании по рамочным договорам на обеспечение и техническое обслуживание завода по производству бензина из газа в Ахалском велаят.

Также министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился со своим японским коллегой Еко Камикавой. На встрече было отмечено, что в деле укрепления двусторонних отношений особая роль отводится развитию контактов на высшем уровне. В этой связи стороны высказались за целесообразность организации встречи глав двух государств в этом году. Вместе с тем, были обсуждены вопросы проведения первого саммита стран-участниц Диалога «Центральная Азия + Япония».

Дипломаты договорились поддерживать интенсивную динамику взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами путем проведения политических консультаций на уровне руководящего состава и расширения контактов представителей стран при международных организациях.

В ходе рабочего визита делегация Туркменистана также встретилась с представителями бизнес-сообщества и сферы образования Японии.

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