Пропустить навигацию.
 
Главная
RUS  ENG
Поиск:
 
23.01.24 08:17

На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи заключено 18 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 18 сделок на 8 миллионов 120 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Казахстана и Афганистана закупили полипропилен, произведенный на технологических установках госконцерна «Туркменнефть». Помимо этого, коммерсанты из Турции приобрели хлопчатобумажную пряжу.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили полипропилен и упаковочную пленку производства госконцерна «Туркменнефть», а также ковры ручной работы и шёлк-сырец. Общая сумма сделок составила 40 миллионов 645 тысяч манатов.

 

© TURKMENISTAN.RU, 2024
Версия для печати
  
 

Copyright©2000-2024 Turkmenistan.ru