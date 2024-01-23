|23.01.24 08:17
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На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи заключено 18 сделок
На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 18 сделок на 8 миллионов 120 тысяч долларов США.
В ходе торгов предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Казахстана и Афганистана закупили полипропилен, произведенный на технологических установках госконцерна «Туркменнефть». Помимо этого, коммерсанты из Турции приобрели хлопчатобумажную пряжу.
На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили полипропилен и упаковочную пленку производства госконцерна «Туркменнефть», а также ковры ручной работы и шёлк-сырец. Общая сумма сделок составила 40 миллионов 645 тысяч манатов.
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