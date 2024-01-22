В Ашхабаде обсудили вопросы развития партнерства Туркменистана и ЮНЕСКО

В Ашхабаде под председательством вице-премьера, главы МИД Туркменистана Рашида Мередова состоялось заседание Национальной комиссии страны по делам ЮНЕСКО. Во встрече приняли участие члены Кабинета Министров Туркменистана, руководители и представители ряда министерств и ведомств страны.

На заседании Мередов подвел итоги деятельности Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО за 2023 год, а также отметил приоритетные направления ее дальнейшей работы. В выступлении главы МИД было отмечено, что в течение 2023 года между Туркменистаном и ЮНЕСКО было подписано 4 международных документа, а также приняты меры по сохранению культурного и природного наследия туркменского народа, его популяризации в мире.

В частности, в прошлом году коллекция рукописей классика туркменской и мировой литературы поэта Махтумкули Фраги была включена в международный список ЮНЕСКО «Память мира», а 300-летие со дня его рождения пополнило список памятных дат ЮНЕСКО в 2024-2025 годах.

В ходе заседания участники обменялись мнениями по актуальным вопросам подготовки к мероприятиям, намеченным к проведению в 2024 году совместно с ЮНЕСКО. Также в рамках заседания был рассмотрен проект рабочего плана Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО на 2024 год.

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