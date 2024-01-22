Книга председателя Халк Маслахаты Туркменистана переведена на японский язык

Литературно-философский труд национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты (Народного Совета) Гурбангулы Бердымухамедова «Продолжение смысла моей жизни» переведен на японский язык. Перевод книги осуществил японский Университет Цукуба.

Произведение председателя Халк Маслахаты позволит японским читателям шире ознакомиться с историей туркменского народа, особенностями его менталитета, жизненными устоями, а также осмыслить вклад туркмен в мировой прогресс. Кроме того, на страницах книги затронуты такие темы, как историко-культурное наследие туркменского народа, принципы государственной независимости и постоянного нейтралитета Туркменистана, а также размышления автора о настоящем и будущем нации.

Безусловно, книга главы Народного Совета на японским языке послужит дальнейшему укреплению и развитию плодотворных дружественных связей между Туркменистаном и Японией.

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