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21.01.24 08:36

Туркменский алабай главы Татарстана стал чемпионом Российской кинологической федерации

Туркменский алабай Ак Дост (Белый Друг), подаренный президентом Туркменистана главе Республики Татарстан Рустаму Минниханову в 2021 году, стал чемпионом Российской кинологической федерации в номинации «Среднеазиатская овчарка».

Эта новость была озвучена национальным лидером туркменского народа, председателем Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на встрече с руководством города Аркадага, ассоциации «Туркменские алабаи» и «Международной ассоциации ахалтекинского коневодства».

Глава Народного Совета отметил, что 15-17 января в Казани состоялось награждение победителей чемпионата Российской кинологической федерации, и в номинации «Среднеазиатская овчарка», победителем стал туркменский алабай Ак Дост.

Гурбангулы Бердымухамедов, подчеркнув, что алабай получил высокую оценку судей за экстерьер и сообразительность, вручил руководству ассоциации «Туркменские алабаи» и Международной ассоциации ахалтекинского коневодства соответствующие сертификаты алабая, ставшего чемпионом Российской кинологической федерации.

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