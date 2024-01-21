Туркменский алабай главы Татарстана стал чемпионом Российской кинологической федерации Туркменский алабай Ак Дост (Белый Друг), подаренный президентом Туркменистана главе Республики Татарстан Рустаму Минниханову в 2021 году, стал чемпионом Российской кинологической федерации в номинации «Среднеазиатская овчарка». Эта новость была озвучена национальным лидером туркменского народа, председателем Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на встрече с руководством города Аркадага, ассоциации «Туркменские алабаи» и «Международной ассоциации ахалтекинского коневодства». Глава Народного Совета отметил, что 15-17 января в Казани состоялось награждение победителей чемпионата Российской кинологической федерации, и в номинации «Среднеазиатская овчарка», победителем стал туркменский алабай Ак Дост. Гурбангулы Бердымухамедов, подчеркнув, что алабай получил высокую оценку судей за экстерьер и сообразительность, вручил руководству ассоциации «Туркменские алабаи» и Международной ассоциации ахалтекинского коневодства соответствующие сертификаты алабая, ставшего чемпионом Российской кинологической федерации. © TURKMENISTAN.RU, 2024