В столице Туркменистана обсудили вопросы развития взаимодействия с Евросоюзом

Вопросы развития взаимодействия между Туркменистаном и ЕС обсудили в ходе встречи в Ашхабаде замглавы МИД Туркменистана Мяхри Бяшимова и заместитель управляющего директора Европейской службы внешних связей по России, Восточному партнерству, Центральной Азии, региональному сотрудничеству и ОБСЕ Люк Пьер Девин.

В частности, стороны рассмотрели ход реализации в Туркменистане проектов и программ Евросоюза, вопросы организации двусторонних визитов и мероприятий, в том числе проведения очередной министерской встречи в формате «Европейский союз – Центральная Азия».

Особое внимание на встрече было уделено реализации образовательной программы «Эразмус+», а также сотрудничеству в сфере транспорта. В этой связи стороны обсудили вопросы проведения 29-30 января в Брюсселе инвестиционного форума «Глобальные ворота по устойчивому транспорту ЕС – Центральная Азия», в котором примет участие делегация Туркменистана.

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