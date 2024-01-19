Президент Туркменистана провел переговоры с министром нефти Ирана

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял ми­нистра нефти Исламской Республики Иран Джавада Овджи, прибывшего в Ашхабад с визитом.

В ходе встречи было отмечено, что туркменско-иранские межгосударственные отношения, выстраивае­мые на принципах взаимного уважения и взаимопонимания, успешно развиваются как в двустороннем, так и многостороннем форматах, в частности, в рамках международных организаций.

Стороны подчеркнули, что между Туркменистаном и Ираном налажены продуктивные связи в торгово-экономической сфере, топливно-энергетическом комплексе, на транспорте, в строительстве, сельском хозяйстве, а также между частными предпринимателями двух стран. Особой темой обсуждения стало взаимодействие в нефтегазовой сфере, для расширения которого, по общему мнению, открываются новые возможности.

В завершение встречи президент Сердар Бердымухамедов и министр нефти Исламской Республики Иран Джавад Овджи выразили уверенность в дальнейшем поступательном развитии конструктивного межгосударственного диалога.

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