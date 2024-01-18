Президент Туркменистана встретился с вице-президентом Еврокомиссии

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял вице-президента Европейской комиссии Маргаритиса Схинаса, прибывшего в Ашхабад в рамках турне по странам Центральной Азии.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах взаимодействия Туркменистана и Евросоюза в транспортной сфере. В этой связи глава Туркменистана отметил важность предстоящего в Брюсселе 29-30 января инвестиционного форума по устойчивому транспорту ЕС – Центральная Азия.

Отметив, что сегодня в повестке партнерства Туркменистан – ЕС транспортно-логистическая система является одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества, глава государства заверил, что Туркменистан примет активное участие в работе форума.

Пожелав успешного проведения инвестиционного форума, президент Туркменистана выразил убежденность, что его итоги позволят трансформировать Транскаспийский транспортный коридор, соединяющий Центральную Азию и Европу, в современный мультимодальный, стабильный и скоростной маршрут.

Выразив признательность главе государства признательность за встречу, вице-президент Еврокомиссии отметил, что реализация Евросоюзом новых подходов к партнерству с Туркменистаном является прочной основой для эффективной совместной деятельности.

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