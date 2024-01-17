|17.01.24 08:45
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Президент Туркменистана сменил генерального прокурора страны
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов освободил от занимаемой должности генерального прокурора страны Сердара Мяликгулыева. Глава государства принял соответствующее решение на расширенном заседании Государственного совета безопасности Туркменистана, посвященном итогам работы военных и правоохранительных ведомств за 2023 год.
Глава Туркменистана объявил на заседании о решении, с согласия Меджлиса (парламента) страны, освободить Мяликгулыева от должности генпрокурора за невыполнение должным образом своих служебных обязанностей и низкий уровень организации работы прокуратуры.
Новым генеральным прокурором Туркменистана назначен Бегмурат Мухамедов, до этого назначения занимавший должность председателя комитета Меджлиса по международным и межпарламентским связям.
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