Туркменистан заявил о твердой поддержке принципа «одного Китая»

Пресс-служба Министерства иностранных дел Туркменистана распространила сообщение для зарубежных средств массовой информации, в котором, в частности, говорится, что Туркменистан, обладающий повсеместно признанным статусом постоянного нейтралитета, осуществляет свою внешнюю политику в строгом соответствии с нормами международного права.

В этой связи, исходя из Устава Организации Объеденных Наций, одним из основных принципов которого является соблюдение территориальной целостности государств, Туркменистан заявляет о твердой поддержке принципа «одного Китая» и вновь подтверждает, что правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай.

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