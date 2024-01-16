На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи заключены 33 сделки

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрированы 33 сделки на 19 миллионов 446 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Великобритании, Афганистана, Грузии, Казахстана и Узбекистана закупили полипропилен и авиационный керосин, произведенные на технологических установках госконцерна «Туркменнефть». Также коммерсанты из ОАЭ приобрели карбамид производства госконцерна «Туркменхимия». Помимо этого, бизнесменам из Турции, Пакистана и Киргизии были реализованы хлопчатобумажная ткань, пряжа, рубашки мужские, шелк-сырец, корни и корневища солодки.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили полипропилен, осветительный керосин, масло базовое и нефтяной дорожный битум производства госконцерна «Туркменнефть», а также ковры ручной работы, комплекты постельного белья и шелк-сырец. Общая сумма сделок составила 28 миллионов 902 тысячи манатов.

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