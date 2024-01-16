Фотохудожник из Туркменистана завоевал престижную международную награду

На днях известный ашхабадский фотохудожник Вячеслов Саркисян завоевал очередную международную награду. Это стало известно по итогам международного конкурса, проведенного под патронажем Международной Федерации фотографического искусства (FIAP), Глобального фотосоюза (GPU) и американского фотографического общества PSA.

Работы мэтра туркменской журналистики фотокорреспондента Туркменского информационного агентства (ТДХ), неоднократного лауреата международных форумов и выставок Вячеслава Саркисяна были удостоены серебряной медали этого конкурса. Особую ценность эта награда приобретает на фоне того, что автор смог опередить более чем 300 фотомастеров со всего мира, представивших на конкурс четыре с половиной тысячи снимков. Кроме серебряной медали конкурса, Вячеслав был также удостоен специального приза FIAP – почетной ленты с гербом и надписью организации.

Это не первый международный успех фотохудожника из Туркменистана. Его работы, посвященные национальным туркменским нарядам, ювелирным украшениям, коврам и ахалтекинским коням, не раз удостаивались наград разного достоинства на международных конкурсах в России, Австрии, Марокко, Китае, США, Чехии.

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