Постпред Туркменистана при отделении ООН в Женеве вручил верительные грамоты главе отделения

Новый постоянный представитель Туркменистана при отделении ООН в Женеве Вепа Хаджиев вручил верительные грамоты главе отделения Татьяне Валовой.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества между Туркменистаном и ООН. В частности, были рассмотрены инициативы Туркменистана, выдвинутые в ходе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и возможности их совместной реализации. Наряду с этим стороны обсудили вопросы совместного проведения в 2024 году праздничных мероприятий, посвященных 300-летию со дня рождения классика туркменской и мировой литературы Махтумкули Фраги.

Также стороны рассмотрели вопросы повышения роли молодежи в процессах развития и миростроительства, в том числе в реализации глобальной повестки дня на период до 2030 года.

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