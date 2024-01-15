Афганистан готовится провести в столице Туркменистана выставку сельхозпродукции

Вопросы развития туркменско-афганского сотрудничества в сфере предпринимательства обсудили в Кабуле исполняющий обязанности министра торговли и промышленности Афганистана Норуддин Азизи и посол Туркменистана Ходжа Овезов.

В частности, стороны рассмотрели вопросы создания благоприятных условий работы для предпринимателей, а также проведения совместных выставок и бизнес-форумов с целью расширения торговых отношений между двумя странами. В этой связи Азизи привлек внимание туркменского посла к экспортным возможностям Афганистана, в частности, к потенциалу производства сельскохозяйственной продукции, которая пользовалась бы спросом на мировом рынке.

Стороны договорились о проведении в ближайшее время в Ашхабаде выставки афганской продукции и деловых встреч между бизнесменами двух стран.

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