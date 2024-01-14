«Туркменские авиалинии» в 2024 году расширят географию международных полетов

Авиакомпания «Туркменские авиалинии» в 2024 году расширит географию международных авиарейсов. Так, в начале января авиакомпания уже возобновила рейс по маршруту Ашхабад – Абу-Даби, который выполняется один раз в неделю.

В феврале туркменские авиаторы начнут летать в Джидду (Саудовская Аравия) и Куала-Лумпур (Малайзия). Полеты по маршруту Ашхабад – Куала-Лумпур будут выполняться с 15 февраля два раза в неделю, а с 16 февраля с периодичностью три раза в неделю начнутся авиарейсы Ашхабад – Джидда.

Также с 5 марта «Туркменские авиалинии» начнут полеты по маршруту Ашхабад – Хошимин (Вьетнам), которые будут осуществляться два раза в неделю, а с 6 марта будет запущен рейс Ашхабад — Милан (Италия). Периодичность – один раз в неделю. В итальянских СМИ уже появились сообщения о новом рейсе из Ашхабада в миланский аэропорт Мальпенса.

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