В столице Туркменистана открылась художественная выставка в честь 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги

В выставочном центре в Ашхабаде открылась выставка произведений изобразительного и прикладного искусства, посвященная 300-летию со дня рождения классика туркменской и мировой литературы Махтумкули Фраги.

На выставке представлены портреты первого поэта туркменского народа и картины, изображающие известные события его жизни. Например, посещение Махтумкули индийского базара, прогулка поэта среди лунных гор недалеко от своего родового села Геркез и другие. На выставке представлены работы известных и начинающих туркменских художников. Это полотна Сапармаммеда Мередова, Ишангулы Ишангулыева, Мерджен Амангылыджовой, Оразгылыча Овезова, Рустама Абдуллаева, Нурмурада Гурдова, Джемал Баймурадовой, Аллаберди Атадурдыева и других живописцев.

В соответствии с девизом 2024 года – «Кладезь разума Махтумкули Фраги» – Туркменистан посвятит этот год изучению и популяризации в мире творчества туркменского классика и философа. Нынешняя выставка – одна из первых акций, проводимых в рамках юбилейного года.

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