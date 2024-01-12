На месторождении в юго-восточном Туркменистане получен промышленный приток газа На газовом месторождении «Йылан» в юго-восточном Туркменистане получен промышленный приток природного газа. Специалисты госконцерна «Туркменгаз» обнаружили промышленные запасы «голубого топлива» на глубине 2852 – 2856 метров при бурении эксплуатационно-оценочной скважины № 2 этого месторождения. Суточный дебит скважины составляет 820 тысяч кубометров газа. Как отмечают специалисты, природный газ, полученный на месторождении «Йылан», не содержит сероводородной примеси, что существенно облегчает эксплуатацию месторождения. Туркменистан по запасам природного газа входит в первую четверку стран мира наряду с Россией, Ираном и Катаром. © TURKMENISTAN.RU, 2024