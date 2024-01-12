Делегация Туркменистана приняла участие в исламском форуме в Саудовской Аравии

Делегация Туркменистана во главе с муфтием страны Ялкапом Ходжагулыевым приняла участие в третьей международной конференции и выставке «Услуги хаджа и умры» в саудовском городе Джидда.

Целью исламского форума, в работе которого участвуют делегации из более чем 80 стран мира, является создание комфортных условий пребывания в Саудовской Аравии паломников, а также обогащение их религиозного и культурного опыта.

Выставка услуг хаджа и умры (малое паломничество) предлагает современные услуги в области организации паломничества, а также демонстрирует инновационные услуги, предназначенные для развития сфер хаджа и умры.

В ходе форума состоялось подписание двустороннего соглашения о совершении хаджа в 2024 году между Управлением муфтия Туркменистана и Министерством хаджа и умры Королевства Саудовская Аравия.

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