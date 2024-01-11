В Москве состоялась встреча посла Туркменистана в России с генеральным секретарем СНГ

В московском отделении Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Российской Федерации Эсена Айдогдыева с генеральным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым.

Стороны обсудили вопросы, связанные с участием Туркменистана в интеграционном взаимодействии в рамках Содружества. Также стороны рассмотрели график совместных мероприятий, запланированных к проведению в текущем году.

Туркменистан является ассоциированным членом Содружества Независимых Государств. Как отмечают в этой связи эксперты, нейтральный статус позволяет Туркменистану занимать сбалансированную позицию в системе современных международных отношений и активно сотрудничать с государствами Содружества в различных сферах.

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