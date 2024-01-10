Туркменская позиция по вопросам изменения климата получила международное признание

Заявление о национальной позиции по вопросам изменения климата и экологической безопасности, сделанное президентом Туркменистана в ходе двадцать восьмой сессии Конференции сторон рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP28) в Дубае 1-2 декабря 2023 года, опубликовано и распространено на шести официальных языках ООН в качестве официального документа 78-й сессии Генеральной Ассамблеи.

Заявление было опубликовано по пунктам повестки дня нынешней сессии Генассамблеи «Охрана глобального климата в интересах нынешнего и будущих поколений человечества» и «Зона мира, доверия и сотрудничества Центральной Азии».

В документе, в частности, заявляется о присоединении Туркменистана к Глобальному метановому обязательству и о создании совместно с ЮНЕП правовой базы для открытия в Туркменистане Регионального центра ООН по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии.

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