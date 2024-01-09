В столице Туркменистана проходят конкурсные показы дизайнерской одежды

В эти дни в ашхабадском Доме моды министерства текстильной промышленности Туркменистана проходят конкурсные показы дизайнерской одежды от ведущих туркменских модельеров, организованные Секретариатом Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО совместно с мэрией Ашхабада.

Эти показы нацелены на развитие в стране модельной индустрии, популяризацию дизайнерского потенциала и предоставление новых возможностей для сферы производства национальной модной одежды. Свои новые коллекции, созданные в национальном стиле, представляют дизайнеры ведущих столичных ателье и домов моды. Кроме того, гости и участники показов знакомятся с выставкой оригинальных аксессуаров, созданных вручную по национальным мотивам.

Как считают эксперты, туркменская индустрия моды активно развивается и многие бренды выходят на международный уровень. Показателен в этом отношении 2023 год, когда туркменские дизайнеры успешно представили свои лучшие коллекции в России, Италии и Франции.

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