На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи заключена 21 сделка

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрирована 21 сделка на 51 миллион 329 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов, Афганистана и Мальты закупили авиационный керосин и полипропилен, произведенные на технологических установках госконцерна «Туркменнефть», а также осветительный керосин. Коммерсанты из Великобритании приобрели карбамид производства госконцерна «Туркменхимия». Помимо этого, бизнесменам из Объединенных Арабских Эмиратов и Киргизии были реализованы хлопчатобумажная ткань и пряжа, а также джинсовая ткань.

На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили полипропилен и нефтяной дорожный битум производства госконцерна «Туркменнефть», а также ковры ручной работы, пряжу хлопчатобумажную и шелк-сырец. Общая сумма сделок составила 14 миллионов 756 тысяч манатов.

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