Авиапарк гражданской авиации Туркменистана пополнился новым самолетом «Boeing 777-300 ER»

В Международном аэропорту Ашхабада приземлился новый пассажирский авиалайнер «Boeing 777-300 ER». Это второе воздушное судно данного типа, закупленное Туркменистаном в соответствии с контрактом, заключенным с американской авиастроительной компанией Boeing. Первым самолетом воздушный парк Туркменистана пополнился в начале декабря прошлого года.

Самолёты «Boeing 777-300 ER» способны вместить 368 пассажиров, имеют дальность беспосадочного полёта 11 тысяч 390 километров, а их крейсерская скорость составляет 905 километров в час. После прибытия в Международный аэропорт Ашхабада новый авиалайнер свой первый полет совершил в столицу ОАЭ – город Абу-Даби.

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