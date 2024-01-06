Завершился рабочий визит председателя Халк Маслахаты Туркменистана в ОАЭ

Во второй день рабочего визита в Объединенные Арабские Эмираты национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил крупный экономический, культурный и туристический центр страны город Дубай. Здесь глава Народного Совета провел переговоры с председателем совета директоров компании Dragon Oil Сайедом Аль Тайером.

В ходе встречи было отмечено, что Туркменистан, располагая колоссальными запасами углеводородных ресурсов, неизменно выступает за налаживание взаимовыгодного сотрудничества с ведущими мировыми компаниями, занимающимися их разведкой, разработкой и добычей. В их числе компания Dragon Oil, зарекомендовавшая себя как ответственный и надежный партнер.

В этой связи стороны обсудили возможности наращивания многолетнего успешного взаимодействия с учетом накопленного опыта совместной работы и планов Туркменистана по дальнейшему развитию топливно-энергетического комплекса страны.

Как подчеркнул на переговорах Гурбангулы Бердымухамедов, в числе первоочередных задач, поставленных перед этой ключевой отраслью, – увеличение объемов добычи нефти и природного газа, а также экспорта туркменских энергоносителей, нефте- и газохимической продукции.

В этой связи председатель Халк Маслахаты пригласил партнеров и инвесторов из ОАЭ к участию в реализации новых энергетических проектов, касающихся строительства газопроводной инфраструктуры, предназначенной для поставок природного туркменского газа в страны региона и другие государства.

Поблагодарив за оказываемую поддержку, председатель совета директоров Dragon Oil Сайед Аль Тайер заверил, что возглавляемая им компания и впредь будет строго выполнять все взятые на себя обязательства.

По завершении встречи, состоялась церемония подписания меморандума о взаимопонимании между государственным концерном «Туркменнефть» и компанией «Dragon Oil (Turkmenistan) Ltd.».

В этот же день Гурбангулы Бердымухамедов встретился с коммерческим директором компании Dubai Aviation Corporation (Flydubai) Хамадом Обайдаллой. На встрече было отмечено, что представители деловых кругов ОАЭ заинтересованы в тесном взаимодействии с Туркменистаном. Благодаря сотрудничеству между агентством «Туркменские авиалинии» и компанией Dubai Aviation Corporation регулярно совершаются рейсы по маршруту Ашхабад – Дубай – Ашхабад. Кроме того, возобновляется воздушное сообщение между столицами двух стран – Ашхабадом и Абу-Даби, что будет напрямую способствовать активизации межгосударственных отношений, в частности, торгово-экономического сотрудничества.

Коммерческий директор компании Dubai Aviation Corporation высоко оценил созданную в Туркменистане за последние годы современную инфраструктуру авиационной отрасли, слаженную работу ее технических служб и подтвердил стремление Flydubai к расширению взаимовыгодного партнёрства. В частности, было предложено увеличить число авиарейсов, осуществляемых между двумя странами. По завершении встречи состоялась церемония подписания меморандума о взаимопонимании между агентством «Туркменские авиалинии» и компанией Dubai Aviation Corporation.

Также по итогам рабочего визита председателя Халк Маслахаты Туркменистана в ОАЭ были подписаны два меморандума о взаимопонимании между государственным концерном «Туркменгаз» и Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC) и соглашение о сотрудничестве между Государственным банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана и First Abu Dhabi Bank.

По завершении рабочего визита в Объединенные Арабские Эмираты национальный лидер туркменского народа проследовал в Международный аэропорт города Дубая, откуда отбыл на родину.

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