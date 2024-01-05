Председатель Халк Маслахаты Туркменистана в рамках рабочего визита в ОАЭ провел серию переговоров

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в рамках рабочего визита в Объединенные Арабские Эмираты провел серию переговоров.

По прибытии в международный аэропорт Абу-Даби глава Народного Совета встретился министром энергетики ОАЭ Сухайлем Аль Мазруи. В ходе состоявшейся здесь краткой беседы было подчеркнуто особое значение, придаваемое Туркменистаном расширению взаимовыгодного сотрудничества с Объединенными Арабскими Эмиратами как одним из наиболее динамично развивающихся государств мира.

Затем председатель Халк Маслахаты провел встречу с представителем президента ОАЭ по делам с Туркменистаном Мохамедом Саидом Мохамедом Аль-Арики. В ходе переговоров были обсуждены вопросы расширения туркменско-эмиратского сотрудничества в торгово-экономической, банковско-финансовой и топливно-энергетической сферах. В частности, на встрече было отмечено, что, располагая колоссальными запасами природного газа, Туркменистан ведет активную работу по освоению месторождений «голубого топлива» и диверсификации экспортных маршрутов поставок энергоносителей на международные рынки.

После этого председатель Халк Маслахаты провел рабочее совещание с участием ряда вице-премьеров туркменского правительства, в ходе которого были обсуждены вопросы развития партнерства с ОАЭ в энергетике и транспортной сфере.

Во второй половине дня в президентском дворце «Аль Шатие» состоялась встреча Гурбангулы Бердымухамедова с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мохаммедом Бин Зайедом Аль Нахайяном. Стороны подтвердили обоюдное намерение и впредь уделять повышенное внимание наращиванию традиционного диалога в интересах двух государств и братских народов.

«Объединенные Арабские Эмираты – наш друг, надёжный экономический и торговый партнёр, а также единомышленник в решении многих актуальных вопросов современности, – подчеркнул глава Народного Совета. Он отметил успешное партнерство с финансовыми институтами ОАЭ, а также взаимовыгодное сотрудничество в таких сферах, как энергетика, транспорт, коммуникации, высокие технологи, индустриальный и агропромышленный комплекс.

В завершение встречи Гурбангулы Бердымухамедов пригласил шейха Мохаммеда Бин Зайеда Аль Нахайяна посетить Туркменистан в удобное для него время.

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