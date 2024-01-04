Зимние школьные каникулы – напряженная пора для театральных и цирковых трупп Туркменистана

В Туркменистане в разгаре зимние школьные каникулы. Театральные и цирковые труппы подготовили для детворы захватывающие представления.

В эти дни многолюдно в Национальном музыкально-драматическом театре имени Махтумкули, где ежедневно идут показы театральных постановок по мотивам туркменских народных сказок. Детям особенно нравятся простановки «Зазнавшийся заяц», «Волшебное слово» и другие.

Интересные постановки для школьников подготовили и артисты Государственного русского драматического театра имени А.С. Пушкина. Спектакли «Проделки Бабы-яги» и «Гринч – похититель Нового года» собирают полные залы веселой детворы.

Нескончаемым потоком дети в сопровождении взрослых идут в эти дни в Туркменский государственный кукольный театр. Перед каждым представлением ребята могут здесь поводить хороводы вокруг нарядной ёлки, прочитать стихи и спеть песни.

Ну а желающие получить более захватывающие впечатления идут в эти дни в Государственный цирк Туркменистана. Только здесь можно увидеть выступления ловких жонглёров, бесстрашных воздушных гимнастов, выступающих под куполом цирка, и, конечно же, захватывающее выступление конной группы джигитов «Галкыныш».

Праздничные мероприятия для детей проходят в эти дни в первом стране «умном» городе Аркадаге. Показы спектаклей для детей организованы в Государственном драматическом театре имени Амана Гулмаммедова. Также незабываемое шоу дарят публике артисты Государственного конного цирка имени Гёроглы.

Новогодние представления проходят в дни зимних школьных каникул во всех регионах Туркменистана.

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