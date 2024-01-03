Таможенники Туркменистана и Китая активизируют взаимодействие

Вопросы расширения партнерства между Государственной таможенной службой Туркменистана и Главным таможенным управлением КНР обсуждались в ходе рабочей поездки туркменских таможенников в китайский город Шэньчжэнь.

Особое внимание стороны уделили вопросам реализация Меморандума о взаимопонимании по расширению возможностей системы уполномоченного экономического оператора. Этот документ между таможенными ведомствами двух стран был подписан в октябре прошлого года. А сама концепция уполномоченных экономических операторов была разработана Всемирной таможенной организацией для обеспечения стандартов безопасности и упрощения процедур при проведении международных торговых операций. В частности, государство предоставляет лицу, получившему статус уполномоченного экономического оператора, ряд привилегий и таможенных льгот по сравнению с общим порядком таможенного оформления.

Все эти вопросы были обсуждены в ходе встреч с заместителем генерального директора департамента аудиторского контроля и управления предприятиями Главного таможенного управления КНР Чжу Фаном и группой китайских специалистов. Также представители таможенного ведомства Туркменистана ознакомились с работой учебного центра по повышению квалификации уполномоченного экономического оператора на базе Шэньчжэньской таможни.

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