Воспитанникам детского дома в Ашхабаде вручили подарки от президента Туркменистана и главы Халк Маслахаты

Воспитанникам «Дворца благоденствующих» (детского дома) в Ашхабаде вручили новогодние подарки от имени президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты (Народного Совета) Гурбангулы Бердымухамедова.

На новогодний праздник в детский дом пришли Аяз баба (Дед Мороз), Гарпамык (Снегурочка), а также представители Меджлиса (парламента), Халк Маслахаты, ряда министерств, ведомств и общественных организаций.

Во «Дворце благоденствующих» дети приобретают не только знания, но и различные профессии, которые пригодятся им во взрослой жизни. Они познают мир изобразительного искусства, музыки, занимаются в различных спортивных секциях и кружках.

Свои творческие способности воспитанники детского дома продемонстрировали на новогоднем празднике, выступив перед гостями с концертной программой. Они читали стихотворения, исполняли зажигательные танцы и пели песни, прославляющие любимую Родину и

пос­вященные новогоднему празднику.

Выступления юных дарований завершились хороводом вокруг новогодней елки и раздачей праздничных подарков от имени президента Туркменистана и главы Народного Совета.

В завершение праздника дети выразили признательность руководству страны за счастливое мирное детство, пос­тоянную заботу, а также поздравили с Новым годом и высказали самые добрые пожелания.

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