Туркменистан торжественно встретил Новый год

Народ Туркменистана в праздничной и торжественной обстановке встретил новый, 2024 год. Главные торжества новогоднего праздника прошли у главной елки страны, установленной на площади перед культурно-развлекательным центром «Алем» («Вселенная») в Ашхабаде.

Посредством телемоста участниками праздника стали жители всех пяти велаятов (областей) Туркменистана. Президента Туркменистана и весь народ страны в режиме онлайн поздравили почетные старейшины всех регионов страны и города Аркадага.

Новогодний телемост завершили представители Ашхабада, пожелавшие жителям страны успехов, благополучия и счастья. После этого начались выступления популярных артистов и танцевальных ансамблей. За несколько минут до наступления нового, 2024 года с новогодним обращением к народу Туркменистана в прямом эфире выступил президент Сердар Бердымухамедов.

Глава государства, поздравляя соотечественников с наступлением нового, 2024 года, подчеркнул, что народ страны встречает его светлыми мечтами, и пожелал, чтобы он стал успешным для жителей Туркменистана.

А когда стрелки часов сомкнулись на верхней точке циферблата, прозвучал Государственный гимн Туркменистана, после чего ночное небо Ашхабада озарилось огнями праздничного салюта и светового шоу.

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