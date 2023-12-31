Главная новогодняя елка в Ашхабаде признана самой высокой в СНГ

Главная новогодняя елка Туркменистана высотой 44 метра, установленная на площади культурно-развлекательного центра «Алем» («Вселенная») в Ашхабаде, признана самой высокой в Содружестве Независимых Государств.

Как сообщает туристический портал «ТурСтат», составивший рейтинг самых высоких главных новогодних елок в Содружестве, главная елка в Ашхабаде признана самым высокой в СНГ уже четвертый год подряд. Для ее украшения использованы 4 тысячи игрушек и 55 тысяч светодиодных лампочек. Сама елка сконструирована из натуральных пихтовых веток, привезенных из Сибири.

В первую десятку рейтинга также вошли елки в Ереване (37 м), Ташкенте (35 м), Баку (34 м), Бишкеке (32 м), Минске (30 м), Душанбе (30 м), Москве (25 м), Астане (25 м) и Алматы (20 м).

Портала «ТурСтат» составил рейтинг на основе исследований высот центральных новогодних елок, установленных во всех столицах государств-участников СНГ.

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