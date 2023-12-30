Туркменистан посвятит 2024 год изучению и популяризации творчества поэта Махтумкули Фраги

Туркменистан посвятит 2024 год изучению и популяризации в мире творчества классика туркменской и мировой литературы Махтумкули Фраги. Соответствующее решение было принято на расширенном заседании правительства с участием членов Государственного совета безопасности Туркменистана и мэров городов Ашхабада и Аркадага.

Как сообщила на заседании спикер Меджлиса (парламента) Туркменистана Дуньягозель Гулманова, в соответствии с постановлением президента Туркменистана о праздновании в 2024 году 300-летия со дня рождения поэта-классика и мыслителя Махтумкули Фраги, в стране и за рубежом намечено проведение праздничных мероприятий.

Было отмечено, что в связи с многочисленными обращениями общественных объединений, трудовых коллективов и граждан страны, Меджлисом подготовлено соответствующее постановление. Документ предусматривает объявление 2024 года годом «Кладезь разума Махтумкули Фраги» с целью изучения и популяризации в мире литературного и философского наследия поэта. Также на рассмотрение главы государства была представлена эмблема будущего года.

Обращаясь к участникам заседания, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов одобрил представленные предложения о девизе и эмблеме следующего года и утвердил девиз 2024 года – «Кладезь разума Махтумкули Фраги».

© TURKMENISTAN.RU, 2023