Президент Туркменистана принял участие в новогодних торжествах у главной елки страны

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетил новогоднее представление у главной елки страны на площади перед культурно-развлекательным центром «Алем» («Вселенная») в Ашхабаде. На праздник были приглашены дети из всех регионов страны, среди них – отличники учебы, победители предметных олимпиад, спортивных состязаний и творческих конкурсов.

Здесь главу государства, руководителей Меджлиса (парламента) и правительства Туркменистана встретили Аяз баба (Дед Мороз) и Гарпамык (Снегурочка), которые поздравили гостей с наступающим Новым годом. Затем юные артисты выступили перед гостями с песенно-танцевальными номерами.

Кульминацией красочного представления стал хоровод вокруг новогодней елки, в которой принял участие и глава государства. После этого всем детям, участвовавшим в празднике, были вручены новогодние подарки. Кроме этого, президент Туркменистана и детвора сделали фото на память у главной елки страны.

Затем президент Сердар Бердымухамедов прибыл в Торгово-промышленную палату страны, где осмотрел многопрофильную выставку, проводимую в рамках международного молодежного форума.

После этого глава государства посетил новогоднее представление, организованное здесь для детей. Гостями новогоднего шоу также стали руководители и представители парламента, правительства Туркменистана, туркменские и зарубежные дипломаты вместе со своими детьми и внуками.

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