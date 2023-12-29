Председатель Халк Маслахаты Туркменистана и президент Узбекистана провели телефонный разговор

Перспективы развития межгосударственного сотрудничества обсудили в ходе телефонного разговора национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Стороны поздравили друг друга с наступающим Новым годом и пожелали народам двух стран мира, счастья, благополучия и процветания. В ходе беседы было отмечено, что время требует от государств Центральной Азии большей сплоченности, консолидации усилий и координации действий для обеспечения устойчивого и стабильного развития в регионе.

Одной из важных тем обсуждения стал Великий Шёлковый путь, который в прошлом соединял Азию и Европу. Стороны подчеркнули, что, находясь в центре этого исторического маршрута, Туркменистан и Узбекистан сегодня делают очень многое для его возрождения. В этой связи была отмечена готовность обеих стран к активизации стратегического партнерства в области транспорта и энергетики.

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