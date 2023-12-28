В столице Туркменистана открылся международный молодежный форум

В Торгово-промышленной палате Туркменистана в Ашхабаде состоялось торжественное открытие международной научно-практической конференции и многопрофильной выставки, посвященных итогам 2023 года для молодежи страны.

В торжественном открытии форума приняли участие руководители и представители Меджлиса (парламента), Халк Маслахаты (Народного Совета), правительства страны, мэры городов Ашхабада и Аркадага, главы аккредитованных в Туркменистане дипломатических миссий, представители общественных организаций, СМИ и студенческая молодежь. Также во встрече приняли участие представители ряда стран ближнего и дальнего зарубежья и ряда международных организаций, в том числе спортивных.

Многопрофильная выставка включает в себя стенды государственных учреждений, министерств, ведомств, вузов и других организаций, в деятельности которых важное участие принимает молодежь страны. Главной темой смотра стала идея о том, что формирование высокообразованного, интеллектуально и физически развитого молодого поколения, патриотов Родины является одной из главных задач государственного развития Туркменистана.

Решение вопросов эффективной реализации государственной молодежной политики страны стали лейтмотивом выступлений на пленарном заседании международной научно-практической конференции. На форуме было отмечено, что по итогам всенародных выборов депутатов Меджлиса, проведенных в стране в этом году, около 37 процентов состава национального парламента составляют молодые люди в возрасте до 35 лет, что свидетельствует о возрастающей роли молодежи в туркменском обществе.

Выступившие на конференции подчеркнули, что растет роль туркменской молодежи в реализации внешней политики страны, приоритетом которой выступает развитие взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами мира и продвижении выдвигаемых Туркменистаном актуальных международных инициатив. В этой связи было отмечено, что большая роль в развитии многостороннего международного диалога по актуальным вопросам современности отводится молодым, которые, обладая широким кругозором, большим потенциалом и свежим взглядом на мировые проблемы, могут предложить принципиально новые подходы к их решению.

По завершении международной научно-практической конференции состоялась торжественная церемония награждения государственными наградами представителей молодежи страны, добившихся в уходящем году больших успехов в профессиональной деятельности.

Вечером состоялся совместный праздничный концерт мастеров культуры и искусства Туркменистана и зарубежных артистов.

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