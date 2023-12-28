Российской певице Нюше присвоено почетное звание «Заслуженная артистка Туркменистана»

Российской певице и композитору Анне Шурочкиной (Нюше) присвоено почетное звание «Заслуженная артистка Туркменистана». Соответствующий указ подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Согласно документу, почетное звание присвоено российской певице за особые заслуги в укреплении дружбы, братства, добрососедства и сотрудничества между народами Туркменистана и России, а также за вдохновенный талант и успехи в развитии музыкально-песенного искусства.

В предновогодние дни в ашхабадском спортивном комплексе зимних видов спорта с большим успехом прошли концерты Нюши.

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