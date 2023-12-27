Президент Туркменистана принял участие в неформальном саммите лидеров стран СНГ

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе рабочего визита в Российскую Федерацию принял участие в ставшем традиционным в последние годы неформальном саммите лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге.

Во встрече также приняли участие президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Открывая встречу, Владимир Путин тепло поприветствовал всех участников, выразив признательность за принятое приглашение посетить Санкт-Петербург для участия в неформальном предновогоднем саммите. Глава России дал краткий анализ итогов проведенной за текущий год работы и определил ключевые направления совместной деятельности в формате СНГ на ближайшую перспективу.

В ходе состоявшегося затем обмена мнениями о приоритетных направлениях взаимодействия, главы государств СНГ выразили твердую уверенность, что принятые решения и достигнутые договоренности в текущем году в рамках различных форумов, мероприятий и встреч будут содействовать углублению межгосударственных отношений на пространстве Содружества.

По завершении программы рабочего визита в Российскую Федерацию президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направился в международный аэропорт «Пулково», откуда отбыл на родину.

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