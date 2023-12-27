Президент Туркменистана написал книгу о молодежи

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов написал книгу «Молодежь – опора Родины». Об этом глава государства сообщил на совещании по видеосвязи с участием вице-премьера по сельскому хозяйству Тангрыгулы Атахаллыева и глав областных администраций.

Обращаясь к участникам встречи, президент отметил, что его очень радует талантливое молодое поколение страны, которое вносит достойный вклад в развитие Отчизны. Глава государства рассказал, что недавно вышла его книга «Молодежь – опора Родины», в которой отмечены достижения и успехи молодежи страны, а выход в свет этого издания приурочен к проведению 27 декабря международного молодежного форума.

Президент Туркменистана также отметил, что первый экземпляр этой книги он отправил национальному ­лидеру туркменского народа, председателю Халк Маслахаты (Народного Совета) Гурбангулы Бердымухамедову в качестве подарка.

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