Президент Туркменистана прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите СНГ

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите лидеров стран СНГ. Президентский авиалайнер приземлился в международном аэропорту «Пулково» города Санкт-Петербурга, где главу Туркменистана встретили официальные лица.

Туркменистан в силу своего нейтрального статуса является ассоциированным членом СНГ и выстраивает отношения с государствами Содружества на равноправной, обоюдовыгодной основе с учетом общих целей и национальных интересов каждой из сторон. Такая позиция Ашхабада способствует укреплению исторически сложившихся отношений дружбы, добрососедства и эффективного сотрудничества, успешной реализации значимых для всех сторон крупных совместных проектов в различных областях.

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