ФК «Аркадаг» стал чемпионом Туркменистана, не потеряв ни одного очка

Со стопроцентным результатом завершили выступление футболисты «Аркадага» в чемпионате Туркменистана среди клубов высшей лиги, победив в перенесенном гостевом матче 26-го тура ашхабадский «Копетдаг» – 3:0.

Футбольный клуб «Аркадаг» был создан в апреле этого года. Таким образом, дебютант национального первенства, представляющий город государственного значения Аркадаг, завершил выступление в чемпионате, не потеряв в 24 матчах ни одного очка. По итогам всех встреч команда набрала 72 очка при разнице мячей 83-17. Лучшим бомбардиром клуба с 27 голами стал Дидар Дурдыев.

В другом, параллельном матче, обеспечивший себе серебряные медали столичный «Алтын асыр» в компенсированное время вырвал победу у «Шагадама» – 2:1. Судьба бронзовых медалей решится в заочном споре балканабатского «Небитчи» и отстающего от него на 2 очка «Ахала».

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