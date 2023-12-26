На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи заключено 28 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 28 сделок на 18 миллионов 114 тысяч долларов США.

В ходе торгов коммерсанты из Объединенных Арабских Эмиратов, Узбекистана, Грузии и Афганистана закупили полипропилен, масло базовое и дизельное топливо, произведенные на предприятиях Госконцерна «Туркменнефть». Помимо этого, предпринимателям из ОАЭ, Турции, Азербайджана, Узбекистана и Пакистана были реализованы шелк-сырец, суровая и джинсовая ткань, пряжа хлопчатобумажная, очищенные хлопчатобумажные отходы, корни и корневища солодки.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели полипропилен (Госконцерн «Туркменнефть»), мелкозернистый хлористый калий (Госконцерн «Туркменхимия»), ковры ручной работы, комплекты постельного белья, пряжу хлопчатобумажную, сырые жирные кислоты и отходы хлопка на 290 миллионов 591 тысячу манатов.

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