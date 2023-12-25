Президент России поздравил ашхабадского ветерана Великой Отечественной войны со 105-летием Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил ветерана Великой Отечественной войны Михаила Михайловича Хачатурова, проживающего в Ашхабаде, со 105-летием. Персональное поздравление главы российского государства ашхабадскому ветерану ВОВ передали сотрудники посольства РФ в Туркменистане. Михаил Хачатуров родился 23 декабря 1918 года в поселке Кизыл-Арват. В Ашхабад семья Хачатуровых переехала в 1940 году. А в 1942-м Михаил Михайлович ушел на фронт. Воевал на 1 Украинском и 2 Украинском фронтах, принимал участие в боях за освобождение Украины и Польши. После войны преподавал в Ашхабадском гидромелиоративном техникуме, участвовал в строительстве Каракумского канала. © TURKMENISTAN.RU, 2023