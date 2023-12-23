|23.12.23 09:42
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В Москве обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества Туркменистана и России
В Москве состоялось девятое заседание группы высокого уровня по поддержке торговли и инвестиций в рамках Межправительственной туркменско-российской комиссии по экономическому сотрудничеству. Туркменскую делегацию возглавил заместитель министра торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана Керимберды Курбанов, российскую сторону – заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вольвач.
На заседании стороны обсудили вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, перспективных совместных проектов, условий совершенствования взаимной торговли, взаимодействия в сферах промышленности и энергетики, а также в образовательной сфере.
По итогам заседания был подписан протокол девятого заседания группы высокого уровня по поддержке торговли и инвестиций в рамках Межправительственной туркменско-российской комиссии по экономическому сотрудничеству.
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