Внешнеполитические ведомства Туркменистана и России провели консультации по сотрудничеству в информационной сфере

Руководители структурных подразделений МИД Туркменистана и России провели в формате онлайн консультации по сотрудничеству в информационной сфере.

В ходе встречи дипломаты обсудили деятельность пресс-служб внешнеполитических ведомств Туркменистана и России с перспективой развития сотрудничества в этой области как в двустороннем формате, так и в рамках региональных и международных структур. Также было уделено внимание укреплению взаимодействия по линии печатных изданий внешнеполитических ведомств двух стран. Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем расширении контактов и обменов между профильными департаментами.

Встреча была проведена в рамках выполнения «Программы сотрудничества между министерствами иностранных дел Туркменистана и Российской Федерации на 2023–2024 годы».

© TURKMENISTAN.RU, 2023