Генассамблея ООН приняла по инициативе Туркменистана резолюции по энергетике и транспорту

По инициативе Туркменистана Генеральная Ассамблея ООН на 49-м пленарном заседании 78-й сессии единогласно приняла две резолюции – по энергетике и транспорту.

Соавторами первой резолюции «Ключевая роль надежной и стабильной энергетической связуемости в обеспечении устойчивого развития» выступили 38 государств. Резолюция призывает продолжить международное сотрудничество в деле обеспечения надежности и стабильности энергетической связуемости на национальном, региональном и глобальном уровнях в целях содействия экономической интеграции и устойчивому развитию. В частности, здесь речь идет об обеспечении доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех.

Соавторами второй резолюции «Укрепление связей между всеми видами транспорта для достижения целей в области устойчивого развития» выступили 47 государств. Данная резолюция призывает государства-члены поддерживать непрерывное функционирование и укрепление транспортной системы и транспортной инфраструктуры во всех соответствующих аспектах, необходимых для устойчивого развития.

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