Председатель Халк Маслахаты Туркменистана провел телефонный разговор со спикером Совета Федерации РФ

Вопросы развития двустороннего сотрудничества были обсуждены в ходе телефонного разговора национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и спикера Совета Федерации России Валентины Матвиенко.

Глава Народного Совета поздравил Матвиенко с 30-летием образования Федерального Собрания и принятия Конституции России, а также с её переизбранием на пост председателя Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Он отметил, что уходящий 2023 год был отмечен высокой динамикой развития традиционно дружественных туркменско-российских отношений по широкому спектру направлений.

В свою очередь спикер верхней палаты российского парламента заявила о неизменной приверженности России дальнейшему углублению стратегического двустороннего партнёрства с Туркменистаном. По словам Матвиенко, сегодня Россия переживает важный период в своем развитии, и предстоящие в марте следующего года выборы президента РФ станут важным этапом в реализации политических, экономических и социальных реформ, нацеленных на решение актуальных вопросов в жизни государства и общества.

Она выразила уверенность, что многонациональный народ России сделает правильный исторический выбор и тем самым определит судьбу многих поколений россиян на долгосрочную перспективу.

В продолжение темы двусторонних отношений, собеседники высказались за наращивание торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в социально-культурной сфере.

В ходе беседы также подчёркивался конструктивный характер взаимодействия двух стран в политико-дипломатической сфере, в том числе на международной арене, в первую очередь, в ОН. В этой связи отмечалось, что Туркменистан и Россия зарекомендовали себя как ответственные и уважаемые субъекты международных отношений. При этом председатель Совета Федерации РФ особо подчерк­нула мудрость и дальновидность внешнеполитического курса нейт­рального Туркменистана.

Телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны.

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