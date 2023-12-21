В Брюсселе обсудили вопросы экономического взаимодействия Туркменистана и ЕС

В Брюсселе состоялось 22-е заседание совместного комитета Туркменистана и Евросоюза. В состав делегации Туркменистана, возглавляемой министром финансов и экономики страны Сердаром Джораевым, вошли руководители и представители Минобразования, госконцерна «Туркменгаз», агентства «Туркменские авиалинии» и ряда других ведомств.

Делегация ЕС была представлена руководителями ряда директоратов Европейской комиссии, занимающихся вопросами развития международного партнерства, торговли, энергетики, мобильности и транспорта, климатических изменений, окружающей среды, а также исследований и инноваций.

На заседании были обсуждены макроэкономическая ситуация в Туркменистане и его стремление к интеграции в мировую экономику, в том числе посредством вступления во Всемирную торговую организацию.

Стороны рассмотрели вопросы развития партнерства в энергетике, охране окружающей среды, стратегии экспорта газа, в сфере сокращения выбросов метана и использования возобновляемых источников энергии, включая водород. Также стороны обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в области транспорта, образования, молодежной политики, исследований и инноваций.

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